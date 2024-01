Meteo, nuove piogge in vista poi aria fredda dall'Epifania

Proseguirà fino a venerdì 5 gennaio il flusso di correnti miti umide con afflusso di aria temperata proveniente dall'Atlantico. Proseguirà quindi il periodo di clima mite per la stagione con temperature oscillanti ma sempre su valori oltre la norma

Giovedì sarà una giornata abbastanza tranquilla ma assisteremo a una tendenza all’incremento della nuvolosità. Dall'Epifania, però, assisteremo a un brusco calo termico.

Da venerdì 5 nuova perturbazione poi afflusso di aria fredda per l'Epifania

Venerdì, infatti, arriverà una perturbazione con un peggioramento del tempo proprio a cavallo del weekend dell’Epifania. Si dovrebbe poi formare una depressione che richiamerà aria dalle alte latitudini e cambierà radicalmente la circolazione atmosferica.

Si instaureranno delle correnti da nord-nord-est a causa di un blocco atlantico e inizialmente sperimenteremo un netto calo termico proprio nel fine settimana dell’Epifania con valori più normali per la stagione. In seguito, le temperature scenderanno ulteriormente portandosi anche sotto la media con un clima decisamente invernale dopo l’Epifania.

L’afflusso di aria artica potrebbe durare diversi giorni, con un clima da pieno inverno e con temperature anche sotto la norma per buona parte della prossima settimana.