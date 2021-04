Meteo, nuove piogge in arrivo al Centro-nord tra il 26 e il 27 aprile

In questo inizio di settimana l’Italia sarà divisa in due: piogge e calo termico riguarderanno il Centro-nord; tempo più stabile e, soprattutto, un clima caldo caratterizzeranno il Sud. Le cause di queste differenze risiedono nell’arrivo di una nuova perturbazione dalla Penisola Iberica (la numero 10 del mese di Aprile) che interesserà più direttamente le regioni del Centro-nord, e nell'anticiclone che resisterà invece sulle nostre regioni meridionali, garantendo giornate con tempo stabile e abbastanza soleggiato; tra l’altro l'afflusso di aria calda di origine africana darà origine a un sensibile aumento delle temperature.



Mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulle regioni del Centro con rischio di rovesci e temporali. Migliorerà al Nord con molte nuvole ma scarso rischio di pioggia. In settimana, già nella giornata di giovedì, potrebbero arrivare altre perturbazioni con obiettivo principale le regioni del Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare, con valori in calo nelle zone colpite dalle fasi di maltempo.

Previsioni meteo per lunedì 26 aprile

Lunedì prime precipitazioni su Piemonte, Alpi e Prealpi, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, in estensione verso l'Emilia Romagna e Marche; quota neve sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri. Al Sud e sulle Isole Maggiori nubi in aumento specialmente dal pomeriggio. A fine giornata le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente al Nord-Ovest, e le precipitazioni si faranno più intense e diffuse.



Al Nord le temperature caleranno in modo sensibile, ritornando su valori inferiori alla media; valori in diminuzione anche in Toscana; un leggero calo termico interesserà anche il resto del Centro, mentre al Sud e sulle Isole aumenterà il caldo e i valori saranno superiori alla norma. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di Ponente che risulteranno localmente molto mossi.

Previsioni meteo per martedì 27 aprile

Martedì molte nubi al Nord con piogge sparse, anche intense soprattutto su Emilia e Liguria. Neve sulle Alpi anche a 1300-1500 metri di quota sul settore orientale. La nuvolosità tenderà ad aumentare anche in Sardegna e sulle regioni del Centro, con qualche pioggia su Lazio e Marche e rischio di temporali soprattutto su Toscana e Umbria. Tempo stabile e soleggiato al Sud.



Temperature in calo al Nord, mentre al Sud potremo toccare valori sopra i 20°C, anche oltre i 25°C in Sicilia. Giornata molto ventosa con Scirocco su Ionio e basso Adriatico, orientali in Val Padana, settentrionali in Liguria e occidentali in Sardegna.