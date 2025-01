Meteo, nuove perturbazioni in avvicinamento ma il gelo resta lontano

Il vortice di bassa pressione (perturbazione numero 6 di gennaio), che da giorni insiste in prossimità della nostra Penisola, nel corso della giornata odierna si allontanerà verso i Balcani, non senza portare però le ultime piogge residue, soprattutto sulle regioni tirreniche. Domani (mercoledì) arriverà un’altra perturbazione (la numero 7 del mese), di origine atlantica, accompagnata da piogge che bagneranno soprattutto il Nord e le regioni centrali tirreniche, con il maltempo che poi giovedì insisterà, sebbene attenuato, su molte regioni del Centro-Nord. Tra venerdì e sabato è probabile una fase di tempo più stabile e asciutto, ma già domenica un’altra perturbazione (la numero 8 di gennaio) potrebbe raggiungere il Centro-Nord. A partire da giovedì anche le temperature saliranno, e nella seconda parte della settimana si porteranno al di sopra della norma in gran parte d’Italia, specie al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per martedì 21 gennaio



Martedì nuvole su gran parte d’Italia, ma con ampie schiarite al Nordovest nel pomeriggio. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su estremo Nordest, regioni tirreniche, Puglia e Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1000-1200 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove: valori quasi dappertutto in linea con le medie del periodo. Venti moderati, dai quadranti meridionali, al Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì 22 gennaio

Mercoledì tempo in peggioramento al Centro-Nord, a partire da Liguria e Toscana, in graduale estensione alle regioni del Nord-Ovest, l’Umbria e il Lazio, con piogge sparse che entro il pomeriggio si faranno diffuse; nubi in intensificazione con piogge in serata anche sul Nord-est. Maggiori schiarite sulle regioni del medio-basso Adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Temperature in calo al Nord, in rialzo al Sud e in Sicilia. Venti meridionali in rinforzo.