Meteo, arriva la prima perturbazioni di dicembre! Pioggia e neve in vista, ecco dove

Tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, una debole perturbazione atlantica favorirà un moderato peggioramento del tempo sulle regioni del Centro-Sud, con nuvole, piogge sparse, vento e anche qualche nevicata sulle zone appenniniche. Al Nord si osserveranno poche piogge e nevicate, per lo più concentrate nella giornata odierna. Questa perturbazione, come già le precedenti, trascinerà inoltre sull’Italia una massa d’aria fredda che causerà un nuovo abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord, con valori che in ogni caso non si scosteranno di molto dalle medie stagionali.

Giovedì osserveremo gli ultimi strascichi di maltempo al Sud, mentre per venerdì si profila una giornata nel complesso stabile e asciutta. La tregua però non durerà molto: per il fine settimana dell’Immacolata infatti è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese), accompagnata da piogge sparse su gran parte del Paese, nevicate su Alpi e Appennino e notevole rinforzo del vento, con raffiche localmente anche tempestose; anche le temperature subiranno un nuovo generale calo, che però al momento non appare particolarmente significativo. L’evoluzione a partire da giovedì resta comunque ancora molto incerta.

Le previsioni per martedì 3 dicembre

Martedì prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con deboli piogge che nel corso del giorno bagneranno Alpi Orientali (qui con neve oltre 1000-1200 metri), Emilia, regioni centrali, Campania, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord e in Toscana, senza grandi variazioni altrove. Venti in rinforzo sui mari occidentali che tenderanno a diventare mossi.

Le previsioni per mercoledì 4 dicembre

Mercoledì prevalenza di tempo bello al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Nubi altrove con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il molto nuvoloso con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise. Puglia Basilicata, Calabria tirrenica e nord della Sardegna; in serata qualche pioggia anche sulla Sicilia meridionale.

Temperature senza grandi variazioni e intorno alle medie stagionali. Venti moderati o tesi sui mari di ponente, in Liguria, Centro Italia e Adriatico. Mossi o molto mossi i mari di ponente e l’alto Adriatico, localmente anche l’Adriatico centro-meridionale.