Meteo, nuova perturbazione per l'Epifania: la tendenza

Il fine settimana a ridosso dell’Epifania comincerà con una giornata di sabato caratterizzata dalla coda di una perturbazione in transito al Sud e seguita da un miglioramento ma solo temporaneo. Al Sud e nelle Isole quindi prevarrà una nuvolosità irregolare e variabile associata a locali piogge a inizio giornata su Campania, Lucania, Salento e Calabria tirrenica che poi nel pomeriggio si concentreranno sulla sola Calabria; altrove tendenza già alle prime schiarite. Per il Centronord parentesi di schiarite anche ampie al Centro e al Nordest mentre il Nordovest dovrebbe essere già raggiunto dalla nuvolosità appartenente all’avanguardia di un’altra perturbazione; qui in serata il cielo diverrà molto nuvoloso con la possibilità di qualche fiocco di neve nelle Alpi occidentali di confine. Le temperature, per effetto dell’aria fredda affluita alle spalle del fronte, dovrebbero calare un po’ ovunque con clima invernale e ritorno delle gelate notturne. Venti in graduale attenuazione ma inizialmente ancora fino a moderati in gran parte dei mari, al Sud e nelle Isole.

Tendenza meteo: venti intensi per l'Epifania

Per domenica dovremmo registrare un miglioramento con prevalenza di schiarite al Sud e in Sicilia. Sul resto d’Italia invece dovrebbero transitare molte nuvole ma associate a poche piogge deboli e isolate tra Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Si tratterà del settore caldo poco attivo della nuova perturbazione convogliato in quota da più miti correnti sud-occidentali che favoriranno i primi rialzi termici nel settore alpino e sui mari di ponente dove cominceranno a soffiare venti meridionali.

Questa umida e mite ventilazione meridionale si intensificherà in modo marcato nella giornata dell’Epifania quando i venti soffieranno da moderati a forti un po’ su tutti i mari e le temperature, nonostante la presenza di una nuvolosità diffusa, potranno rialzare verso valori anche sopra le medie stagionali, in particolare al Centrosud. Le nuvole più compatte interesseranno il Nord con piogge moderate o rovesci in Liguria e precipitazioni anche tra Lombardia e Triveneto, specie nelle fasce pedemontane, e lungo l’arco alpino con neve possibile fino ai fondovalle. La sera possibili temporali tra il Levante ligure e la Toscana e nell’ovest della Sardegna, peggiora con locali piogge anche su Umbria e Lazio. Questo fronte instabile poi martedì dovrebbe attraversare il resto della penisola con effetti principalmente nel settore tirrenico.

La tendenza descritta è ancora affetta da ampia incertezza; per conferme e maggiori dettagli sarà quindi necessario seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.