Meteo, nuova perturbazione in avvicinamento: le previsioni del 22-23 gennaio

Una perturbazione atlantica (la numero 7 di gennaio) tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio attraverserà la nostra Penisola, portando un po’ di maltempo, comunque non intenso, al Centro-Nord. La fase perturbata sarà anche caratterizzata dal ritorno della neve sulle Alpi, sebbene solo a quote medio-alte. Venerdì e sabato saranno invece giornate caratterizzate da prevalenza di tempo asciutto, ma la tregua non durerà molto: un’altra perturbazione raggiungerà la nostra Penisola domenica, quando è atteso un nuovo peggioramento del tempo al Nord e regioni centrali tirreniche. Fino a mercoledì in gran parte d’Italia si farà sentire un freddo normale per il periodo, mentre a partire da giovedì è atteso un diffuso rialzo termico, con le temperature che nella seconda parte della settimana si porteranno quasi dappertutto al di sopra della norma, specie al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì 22 gennaio



Mercoledì alternanza tra sole e nuvole al Sud e Isole, in generale senza piogge. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse, per lo più deboli, su Nordovest, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio, in serata in estensione anche alle Venezie; neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature massime in calo al Nord e regioni centrali tirreniche, in crescita in gran parte del Sud e Isole. Moderati venti meridionali sui mari di ponente.

Previsioni meteo per giovedì 23 gennaio

Giovedì nuvole ovunque, ma con qualche sprazzo di sole, soprattutto al Sud e Isole. Nel corso del giorno piogge sparse, sempre in generale di debole intensità, su Alto Piemonte, Valle d’Aosta, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Toscana, Umbria e Marche; neve sulle zone alpine al di sopra di 1500-1700 metri. Temperature massime quasi ovunque in crescita. Moderati venti meridionali in gran parte del Centro-Sud e Isole.