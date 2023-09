Meteo, nuova perturbazione: dal pomeriggio di mercoledì 20 piogge e temporali diffusi

Con l’ultima perturbazione (la numero 4 di settembre) che nelle prossime ore si allontanerà dall’Italia, il maltempo darà un po’ di tregua, anche se di breve durata. Già mercoledì 20, infatti, si avvicinerà una nuova perturbazione (la numero 5 del mese) che, dal pomeriggio, porterà le prime piogge al Nordovest, Alpi Orientali e Toscana, con il maltempo che poi entro la fine del giorno si estenderà anche al resto del Nord e Sardegna. Al Sud nel frattempo, nonostante la presenza di un po’ di nuvolosità, il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto e insolitamente caldo.

La situazione meteo rimarrà “vivace” anche nella seconda parte della settimana, con il probabile passaggio di altre perturbazioni e l’alternarsi di fasi soleggiate e momenti piovosi, mentre le temperature, in graduale e diffusa diminuzione, rientreranno progressivamente nella norma, anche al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 20

Molte nuvole al Nordovest, con piogge sparse a partire dal pomeriggio. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi sul resto d’Italia, con piogge isolate su Alpi Orientali, Toscana e Appennino Abruzzese e Molisano. In serata piogge in estensione anche al resto del Nord e Sardegna.

Temperature massime in calo al Nordovest, Sud Peninsulare e Sardegna; ancora caldo intenso in Sicilia, con punte fino a 34-35 gradi.

Le previsioni meteo per giovedì 21

Nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno i momenti di sole. Nel corso del giorno piogge sparse su gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, nord della Puglia e Campania.

Temperature massime in calo all’estremo Nordest e nelle regioni del versante tirrenico, in rialzo in Sardegna.