Meteo, nuova perturbazione con forti venti giovedì 10 ottobre

Mercoledì ultimi effetti della perturbazione che si allontana verso est, con piogge e possibili residui rovesci all’estremo Nordest, in Liguria e, a inizio giornata, anche sul basso versante tirrenico. Altrove il miglioramento sarà evidente il miglioramento ma con la persistenza di nuvolosità sparsa specialmente al Nord e nelle regioni tirreniche. Temperature minime in sensibile aumento al Centro-sud, massime in rialzo al Nord e Toscana in lieve calo nel resto del Paese. Venti di Libeccio di moderata intensità sui mari di Ponente.

Tendenza meteo, giovedì 10 ottobre nuova perturbazione



Giovedì 10 ottobre, fin dalle prime ore del giorno, un’altra perturbazione raggiungerà il Nordovest per poi estendersi rapidamente, secondo le attuali proiezioni, il resto delle regioni settentrionali e centrali coinvolgendo marginalmente anche la Campania, con fenomeni più intensi sull’alta Pianura Padana, sulle Prealpi, nelle Venezie e nelle zone interne del Centro. Questo ennesimo passaggio perturbato sarà associato ad una intensa ventilazione che investirà quasi tutto il Paese, in particolare i mari di Ponente, la Sardegna e le regioni centrali con mari quindi molto mossi o agitati.

Venerdì la tendenza indica un generale miglioramento con schiarite alternate a innocua nuvolosità con correnti occidentali di più debole intensità con venti in attenuazione,