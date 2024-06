Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo: torna l'Anticiclone Africano

Domenica 16 giugno il tempo sarà abbastanza soleggiato al Centro-nord, salvo addensamenti al mattino in Liguria on giornata su Alpi e Prealpi, ma senza piogge di rilievo. Sulla Sardegna qualche rovescio o temporale isolato a causa di un nucleo instabile in arrivo dalle Baleari. Al Centro-sud e sulla Sicilia soleggiato al mattino qualche annuvolamento nella seconda parte della giornata.

Lunedì il tempo sarà stabile su gran parte del Paese, con prevalenza di sole al Centrosud, qualche annuvolamento al Nord nelle zone alpine, soprattutto nel pomeriggio, associato a rovesci occasionali più probabili sull’Alto Adige.

Tendenza meteo: da martedì 18 giugno nuova ondata di caldo

Da martedì 18 giugno il rinforzo dell’Anticiclone nord-africano determinerà un generale aumento delle temperature in tutto il Paese, meno accentuato però al Nordovest. Si innescherà una probabile ondata di caldo per le Isole e le regioni centromeridionali.

Avremo valori anche oltre i 35 gradi nelle aree interne del Centro-Sud fino a sfiorare i 40°C in Sardegna e Sicilia; clima che diventerà più caldo anche al Nord dove le massime oscilleranno intorno ai 30 gradi con valori vicini ai 35 nel Nordest.