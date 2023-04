Meteo, nuova fase stabile ma durerà poco: la tendenza per il 1° maggio

La perturbazione in transito in queste ore sull’Italia si allontanerà nella giornata di mercoledì 26 aprile. Il tempo migliorerà già da domani con solo residui piovaschi al mattino.

In seguito l’alta pressione tenderà a rinforzarsi sul Mediterraneo centro-occidentale e per diversi giorni manterrà lontane le perturbazioni atlantiche. La situazione potrebbe cambiare proprio a ridosso del Ponte del 1° maggio: tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, infatti, potrebbero tornare delle piogge al Centro-nord.

Tendenza meteo Ponte 1° maggio: gli ultimi aggiornamenti

Ci aspettano dunque giornate stabili e prevalentemente soleggiate anche se non mancherà qualche annuvolamento in particolare sulle zone montuose. Temperature in aumento con valori oltre la norma compresi tra 20 e 25 gradi, ma con punte anche di 28-30 gradi sulla Sardegna e sulla Sicilia nel fine settimana.

Domenica al Centro-nord è previsto un aumento della nuvolosità per l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe portare anche alcune piogge sule regioni centrosettentrionali, più diffuse al Nord. Lunedì 1 maggio nuvole e piogge dovrebbero coinvolgere ancora il Centro-nord, mentre andrà meglio al Sud e sulle Isole dove il tempo sarà più stabile.