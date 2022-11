Meteo: nuova fase di maltempo al Sud e Isole! Neve su Alpi e Appennino

Dopo la giornata di tempo più stabile, che ha visto una breve tregua del maltempo al Sud, già nelle prime ore di martedì 29 novembre un’altra perturbazione (la numero 10 del mese) riporterà piogge e temporali in Sicilia e all’estremo Sud, per poi insistere anche mercoledì 30 nelle regioni meridionali. Nel frattempo, martedì, pioverà debolmente, ma in maniera abbastanza diffusa al Nord, con nevicate su Alpi e Appennino settentrionale.

Ancora una volta questa perturbazione sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione responsabile di un deciso rinforzo dei venti e in grado di richiamare aria più fredda sul Centro-Nord. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta: giovedì 1 dicembre potrebbe persistere dell’instabilità al Sud, mentre per venerdì 2 sembra probabile l’arrivo di un’altra perturbazione sulle regioni tirreniche e in quelle settentrionali, con temperature da inizio inverno al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 29 novembre

Tempo instabile, con piogge e locali temporali in Sardegna, Sicilia e Calabria, anche di forte intensità nel basso versante ionico. Molto nuvoloso o coperto nelle regioni settentrionali, con deboli piogge e nevicate sui rilievi alpini ed appenninici fino a quote di 800-1000 metri. Nubi sparse anche nel resto d’Italia ma con nuvolosità più variabile, alternata cioè a parziali schiarite.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo nelle Isole e regioni settentrionali. Venti in rinforzo moderati o tesi in Liguria (Tramontana), alto Adriatico (da est), in Sardegna (Maestrale) e al Centro-Sud (per lo più di Scirocco). Moto ondoso in aumento.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 novembre

Maltempo nelle regioni meridionali, con piogge e rovesci localmente temporaleschi e di forte intensità. Qualche pioggia o rovescio anche in Sicilia e nella Sardegna orientale. Cielo parzialmente nuvoloso al Nord e regioni centrali tirreniche; nubi più compatte con deboli precipitazioni su quelle centrali adriatiche. Al mattino possibili nebbie o foschie nella pianura padana centrale.

Temperature in calo nei valori minimi al Centro-Nord; massime in leggera crescita al Nord-Ovest. Giornata ventosa per forti venti in rotazione ciclonica (antioraria) intorno al vortice di bassa pressione posizionato a metà giornata nello Ionio. Mari molto mossi o agitati.