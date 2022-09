Meteo: nuova fase di caldo anomalo. Da martedì 13 settembre oltre 35°C

Settembre prosegue all’insegna dell’estate: questa seconda settimana del mese resterà infatti segnata da un clima eccezionalmente caldo per il periodo, complice una decisa rimonta dell’alta pressione di matrice nord-africana fin verso la regione alpina, con tempo stabile e caldo di nuovo in intensificazione su tutto il Paese. La massa d’aria sub-tropicale associata all’anticiclone determinerà un’altra fase di caldo anomalo, più marcata al Centro-Sud dove, tra mercoledì 14 e venerdì 16 settembre, non si escludono picchi anche superiori ai 35 gradi, con l’innesco di una sostenuta corrente di Scirocco.

Contemporaneamente, da ovest, si avvicinerà molto lentamente una perturbazione atlantica (la n.4 del mese): resta ancora incertezza riguardo il suo passaggio e gli effetti sulla Penisola. Al momento si conferma più probabile un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centro-settentrionali tra giovedì 15 e venerdì 16. Seguiranno conferme e ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 12 settembre

Su tutto il Paese tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi; temporanei e modesti anche gli annuvolamenti in sviluppo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature massime in lieve rialzo in Sardegna dove si toccheranno i 33-34 gradi, in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud e in Sicilia; valori ovunque superiori alla norma climatica, per lo più compresi tra 26 e 31 gradi.

Venti moderati settentrionali su Canale d’Otranto e mar Ionio, in questi settori i mari risulteranno localmente mossi o molto mossi; venti deboli altrove, con mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 settembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nella seconda parte della giornata passaggio di velature al Nord. Scarsi i cumuli in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi. Temperature massime in rialzo ovunque.

In Sardegna si potranno toccare i 35 gradi, nel resto del Paese il termometro oscillerà tra 27 e 33 gradi, valori sensibilmente superiori alla norma. Venti di Scirocco in rinforzo sul mare e Canale di Sardegna; moderati o tesi da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio.