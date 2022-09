Meteo, nuova e intensa ondata di maltempo. Rischio nubifragi

Una nuova intensa perturbazione (la numero 9 del mese) ha raggiunto l’Italia, portando un rapido peggioramento con forti venti, piogge e temporali, che risparmieranno solo parte del Sud. In particolare giovedì 29 settembre massima attenzione per il rischio di forti rovesci e temporali con possibilità di grandine e locali nubifragi in Sardegna, nelle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, nelle zone interne del Centro e in Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 30 settembre i fenomeni più intensi insisteranno soprattutto nelle regioni centrali, in Sardegna e nel Levante ligure, ma potranno coinvolgere in serata anche la Sicilia.

Per il fine settimana si conferma un miglioramento al Centro-Nord, mentre l’instabilità si concentrerà sabato 1 ottobre al Sud e in Sicilia. Con il rinforzo dell’alta pressione, l’inizio della prossima settimana si preannuncia con tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento.

Le previsioni meteo per giovedì 29 settembre

Maltempo con piogge e temporali in gran parte del Centro-Nord, in Sardegna e Campania; le precipitazioni saranno più intense e diffuse, con rischio di locali grandinate e nubifragi, in Friuli Venezia Giulia, nelle regioni tirreniche, nelle zone interne del Centro, in Campania e in Sardegna. Piogge e qualche temporale anche nel resto del Nord, più sporadici su Piemonte, Ponente Ligure ed Emilia; in serata i temporali insisteranno sulle zone tirreniche e all’estremo Nord-Est, ma potranno interessare anche Lombardia, Romagna e Marche. Tempo più stabile e in parte soleggiato oggi su coste abruzzesi, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature in calo nelle regioni investite dal maltempo. Ventoso per venti in prevalenza sud-occidentali su tutti i mari, in Emilia Romagna e in Appennino.

Le previsioni meteo per venerdì 30 settembre

Tempo soleggiato in Molise, in Sicilia e al Sud, tranne in Campania, con dei rovesci o temporali dal pomeriggio nel sud dell’Isola e in serata anche in Calabria. Insiste l’instabilità altrove, con rovesci e temporali al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; rischio di forti temporali su Levante Ligure, Nord-Est, versante tirrenico e ovest Sardegna.

Temperature in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud e in Sicilia, fino a 30 gradi nell’isola. Venti moderati o forti sui mari e sulle regioni centro-meridionali.