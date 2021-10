Meteo, nucleo di aria fredda in arrivo dal 13 ottobre

Nella parte centrale della settimana una nuova perturbazione accompagnata da aria più fredda raggiungerà il nostro Paese. Dopo un temporaneo rialzo termico atteso per martedì 12 ottobre, l’ aria fredda di origine nord-atlantica che accompagna la perturbazione causerà un nuovo sensibile calo delle temperature con valori anche sotto le medie stagionali.

Meteo, dal 13 ottobre nuova perturbazione e calo termico

Mercoledì nuvolosità alternata a schiarite con qualche pioggia al mattino su Calabria, Veneto meridionale ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio rovesci isolati sull’Emilia-Romagna e in Sardegna. Instabile anche sulla Puglia meridionale e sul nord della Sicilia.In serata prosegue il maltempo al Sud con rovesci e temporali. Temperature in calo con valori sotto le medie stagionali. Venti: da deboli a moderati, in prevalenza settentrionali.



In questa fase saranno in graduale rinforzo i venti settentrionali che determineranno un graduale calo delle temperature tra mercoledì e venerdì con valori anche sotto le medie stagionali di questo periodo. In seguito la situazione potrebbe andare incontro a un miglioramento, più marcato nel corso del fine settimana del 16-17 ottobre.