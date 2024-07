Meteo, novità ad inizio agosto: tornano i temporali, con rischio grandine e forti raffiche di vento

L'ondata di caldo subirà uno stop al Nord ad inizio agosto: sono attesi nuovi forti temporali, con rischio di grandine e forti raffiche di vento.

Il mese di luglio si chiude con un mercoledì 31 ancora all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato e soprattutto molto caldo. La calura e l’afa si faranno sentire anche di notte e le temperature, ben oltre la norma, raggiungeranno massime diffusamente sopra i 32-33 gradi, con molte località intorno ai 35 e punte a sfiorare i 40, in particolare al Centro-Sud.

Un po’ di ventilazione settentrionale potrebbe in parte mitigare il caldo più intenso sul basso Adriatico e sull’alto Ionio. Il sole sarà diffuso al Centrosud, alternato a qualche annuvolamento o velatura al Nord con possibili cumuli in montagna, in particolare lungo le Alpi dove non si esclude qualche isolato e breve rovescio o temporale di calore.

Ad inizio agosto tornano i temporali al Nord: le ultime novità meteo

Poi per l’inizio di agosto si vedrebbe una parziale flessione dell’anticiclone, in particolare al Nord dove tra la fine di giovedì 1 e venerdì 2 potrebbe transitare, secondo le attuali proiezioni, un fronte instabile in grado di determinare una fase di rovesci o temporali non solo nelle Alpi ma anche su zone di pianura in tutto il settore a nord del Po a iniziare dal Piemonte e poi fino alle Venezie.

In tali frangenti, visto l’intenso caldo umido preesistente, saranno possibili anche episodi di forte intensità con rischio di grandinate e colpi di vento. Questa evoluzione dovrebbe avere il merito di attenuare il caldo al Nord a iniziare da venerdì con una tendenza a una infiltrazione di aria un pochino meno torrida anche verso le regioni centro-meridionali nel corso del fine settimana.

Per il Centro-Sud quindi prosegue quindi anche nel resto della settimana la prevalenza di sole ma con la speranza che verso il week-end il caldo si assesti verso livelli un po’ meno estremi. Per il Nord il fine settimana dovrebbe ritornare a essere più stabile.

Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.