Meteo, nuovo fronte freddo sull'Italia: lunedì 24 tornano pioggia e neve a bassa quota

Il meteo dell’inizio di settimana sarà caratterizzato dall’arrivo di un nucleo di aria gelida di origine artica in discesa lungo i Balcani, che lunedì 24 porterà qualche pioggia e neve fino a bassa quota sul medio Adriatico e al Sud. Le temperature sono previste in calo, soprattutto sul versante adriatico e al Sud con valori in generale al di sotto delle medie stagionali.

Nel frattempo il Nord Italia resterà sotto l’influenza del vasto e robusto anticiclone posizionato su gran parte dell’Europa: secondo l’attuale tendenza sembra molto probabile che questa prolungata fase siccitosa possa perdurare fino alla fine del mese. È inoltre molto probabile che entro metà settimana l’alta pressione torni ad espandersi anche verso il Mediterraneo centrale e le nostre regioni centro-meridionali riportando anche qui un tempo più stabile e con temperature in graduale ripresa. La maggiore stabilità atmosferica favorirà però su molte regioni un graduale aumento del rischio di nebbie e nubi basse, in modo particolare al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 24

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, coste campane e Sardegna; faranno eccezione la pianura padana e le coste dell’alto Adriatico dove persisteranno anche di pomeriggio nebbie o nubi basse. Nel resto d’Italia prevalenza di nuvole, con possibili precipitazioni isolate e intermittenti su Abruzzo, Molise, Appennino meridionale, Calabria e Sicilia, nevose fino a 300-500 metri, in esaurimento in serata.

Temperature mattutine ancora sottozero in molte zone del Centro-Nord e localmente in Sardegna; massime in sensibile calo e ben al di sotto delle medie sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Venti moderati nord-orientali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 25

Migliora con il ritorno ad un tempo prevalentemente soleggiato e pochi annuvolamenti di rilievo sul medio Adriatico e al Sud. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche nel resto d’Italia, salvo la presenza di nubi basse o nebbia in pianura padana, Liguria e coste dell’alto Adriatico solo in graduale diradamento a metà giornata.

Temperature minime in calo sul Centro-Sud e in Sicilia; gelate in gran parte d’Italia; massime in lieve calo su regioni tirreniche e Sicilia; valori per lo più sotto media al Centro-Sud, specie sulle regioni meridionali e in Sicilia. Venti moderati o tesi su medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio con mari mossi. Venti deboli altrove.