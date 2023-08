Meteo, dopo Ferragosto l’ondata di calore entrerà nella fase più acuta

Anche dopo Ferragosto e per diversi giorni ancora (compresi almeno i primi giorni della terza decade) insisteranno condizioni anticicloniche favorevoli a giornate prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Anzi l’alta pressione nella seconda parte della settimana dovrebbe ulteriormente intensificarsi accompagnata da un riscaldamento della massa d’aria al suo interno.

L’ondata di calore, la terza di questa estate, dovrebbe quindi entrare nella sua fase più acuta con valori che si porteranno sopra la media anche al Sud e con numerose punte prossime o superiori alla soglia dei 35 gradi, in alcuni casi a sfiorare i 40. Si tratterà quindi di un caldo intenso e afoso che per il Centro-Sud non raggiungerà i livelli estremi della precedente ondata di luglio ma che per alcune zone del Nord (settore alpino e Nord-Ovest) potrebbe rappresentare un picco con le giornate più calde della stagione.

In termini di tempo tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto potremmo registrare alcuni episodi di instabilità.

Mercoledì il rischio di sviluppo di locali rovesci o temporali di calore dovrebbe interessare l’arco alpino e temporaneamente anche l’Appennino centro-settentrionale, specie nel settore tra Lazio e Abruzzo. Giovedì locale instabilità ancora nelle Alpi e, occasionalmente, sulle pianure del Nord-Ovest.

Poi da venerdì e soprattutto nel fine settimana anche questi fenomeni dovrebbero scomparire lasciando spazio incontrastato a solleone e calura.