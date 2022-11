Meteo: nel weekend vortice di bassa pressione. Aria fresca e qualche pioggia

L'evoluzione del tempo nel fine settimana sarà condizionata dal transito sull'Italia di un vortice di bassa pressione in movimento da est verso ovest che dai Balcani raggiunge il nostro Paese. Tempistica e traiettoria di questo passaggio risultano tuttora molto incerti con quindi scarsa predicibilità dell'andamento di nuvole e fenomeni, che in generale dovrebbero comunque risultare scarsi e di breve durata. Si dovrebbero attivare venti orientali con afflusso di aria più fresca e un conseguente temporaneo raffreddamento.

Secondo le ultime proiezioni, nella giornata di sabato 12 novembre al Nord e nelle regioni tirreniche, fino alle coste della Campania, dovrebbe prevalere un cielo poco nuvoloso; al primo mattino non si esclude qualche nebbia nella fascia a cavallo del Po. Nel resto del Centro-Sud si avrà invece una nuvolosità variabile associata a qualche pioggia in giornata solo tra la Calabria meridionale e la Sicilia, in risalita dal nord della Puglia verso il Molise e l'Abruzzo. Nelle ore serali non si esclude un peggioramento tra Marche, Romagna ed Emilia orientale. Temperature quasi ovunque in calo per effetto di freschi venti orientali che potranno risultare moderati sull’alto Adriatico, sul Ligure, il Tirreno e i canali delle Isole, localmente anche sulla pianura padana centro-orientale. Mari: poco mossi il Golfo di Taranto e le fasce sotto costa del Canale di Sicilia, del Mare di Sardegna, del Ligure orientale e del Tirreno a ridosso della penisola; da mossi a localmente molto mossi gli altri bacini.

Domenica 13 novembre ancora qualche pioggia mentre lunedì 14 potrebbe rinforzarsi nuovamente l'alta pressione: la tendenza meteo

Domenica 13 novembre le schiarite più ampie dovrebbero favorire le regioni adriatiche; altrove dovrebbe prevalere una nuvolosità irregolare, più compatta al Nord-Ovest e sulle Alpi centrali, specie nella prima parte della giornata, con possibili locali precipitazioni nevose solo a quote elevate sulle Alpi, almeno oltre i 2000 metri. In giornata qualche pioggia sembra possibile anche nel Lazio, sulla bassa Toscana e nelle Isole maggiori.

Nelle temperature potrebbero prevalere lievi rialzi mentre i venti potranno risultare ancora moderati sul Ligure e in prossimità della Sardegna. Nella seconda parte del giorno, venti settentrionali in rinforzo sul medio-basso Adriatico e sull'alto Ionio. La tendenza per lunedì 14 novembre sembra al momento orientata verso un aumento della pressione con stabilità più diffusa.