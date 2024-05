Meteo: nel weekend molte piogge e solo qualche ora di tregua. I dettagli

L’instabilità cha da giorni interessa le nostre regioni settentrionali, con degli episodi anche di forte maltempo, concederà una pausa domenica 26 maggio, quando il temporaneo rinforzo dell’alta pressione garantirà una giornata di tempo più stabile e soleggiato, con un rialzo termico. Dalle prime ore di sabato 25 però anche il resto nel Paese vedrà un peggioramento a causa di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale (la n. 11 di maggio) che porterà una breve fase instabile con temporali ad iniziare dalle Isole e dalle regioni tirreniche; gli effetti di questo impulso instabile si faranno sentire anche domenica nelle regioni meridionali.

I dati attuali inoltre confermano che il miglioramento di domenica al Nord non sarà duraturo. Si tratterà infatti solo di un breve intervallo: lunedì 27 un’altra perturbazione atlantica (la n. 12 del mese) raggiungerà le Alpi e il Nord-Ovest per poi spostarsi verso il Nord-Est e il Centro-Sud martedì 28.

Le previsioni meteo per sabato 25 maggio

Inizio di giornata con piogge e temporali in gran parte del Nord, tranne il Ponente Ligure e la Romagna; nuvole in aumento anche nel resto del Paese, con dei temporali nella Sardegna orientale e piogge sparse in Toscana, Lazio e Campania. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità, con molti temporali nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole, sconfinamenti verso il versante adriatico e fenomeni anche di forte intensità.

Precipitazioni in attenuazione invece al Nord-Ovest, ma ancora insistenti al Nord-Est e in Emilia Romagna. Non si esclude il rischio di locali grandinate e forti raffiche. Di sera migliora quasi ovunque, con nuvole e qualche pioggia solo Tra Molise e Puglia. Temperature in lieve calo al Centro e nelle Isole, ancora sotto al media al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per domenica 26 maggio

Tempo stabile con ampi rasserenamenti e poche nuvole al Nord, al Centro e nelle Isole, con l’eccezione di qualche rovescio o breve temporale pomeridiano in Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e lungo l’Appennino Abruzzese e Molisano. Più nuvole al Sud, con rovesci sparsi, specie nelle zone interne e in Puglia.

Temperature in sensibile rialzo nei valori massimi al Nord e gran parte del Centro; in calo al Sud. Venti di Maestrale moderati o localmente forti sui mari del Centro-Sud, in Puglia e Sicilia.