Meteo, nel weekend dell'11-12 febbraio stop all'ondata di freddo

La perturbazione attiva sulla Sicilia, già nella notte di sabato 11 febbraio si allontanerà definitivamente verso la Libia e su tutta l’Italia prevarrà l’influsso di una vasta area di alta pressione. I venti si attenueranno e le temperature aumenteranno ovunque, in modo più sensibile sulle regioni settentrionali.

Sabato 11 febbraio avremo tempo stabile e prevalentemente soleggiato in tutto il Paese. Modesti annuvolamenti sul nord della Sicilia e sulla bassa Calabria; al mattino cielo temporaneamente velato da nubi ad alta quota al Nord, dal pomeriggio al Centro-Sud. Temperature in aumento su tutte le regioni. Venti in prevalenza deboli; sul mar Ligure moderati di Libeccio, moderato Maestrale sul medio e basso mare Adriatico e sul Tirreno meridionale. Mari: mossi il mar Ligure, l’Adriatico centrale e meridionale, il Tirreno meridionale e lo Ionio; poco mossi gli altri.

Domenica 12 febbraio ancora ben soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, intensificazione delle nuvole al Centro-Sud ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in ulteriore rialzo specialmente al Nord.

Per l’inizio della prossima settimana è probabile il perdurare del tempo stabile e siccitoso sulle regioni settentrionali con temperature in rialzo, al di sopra della norma. L’estremo Sud e la Sicilia saranno lambite da correnti più fresche e un po’ più umide provenienti da nord-est. Per conferme e ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.