Meteo, nel weekend del 18 e 19 febbraio tempo stabile, ma con locali pioviggini

Nel weekend di Carnevale 2023 sull’Italia insisterà l’alta pressione, che del resto occupa una bella fetta dell’Europa Occidentale. Ci attende quindi un weekend di tempo sostanzialmente stabile e asciutto, fatta eccezione per isolate pioviggini localizzate per lo più al Nordovest, mentre le temperature, specie quelle pomeridiane, faranno registrare valori insolitamente alti per il periodo, in diverse regioni tipici di fine marzo o inizio aprile.

Il caldo anomalo si avvertirà anche in montagna e in particolare nelle Alpi, dove lo zero termico si collocherà attorno ai 3000-3500 metri. Per gli inizi della prossima settimana non sono attesi grandi cambiamenti, e questo significa che si aggraverà ulteriormente il severo periodo di siccità che ha colpito il nostro Paese.

Le previsioni meteo per sabato 18

Un po’ di nubi su Liguria, Venezie e regioni tirreniche, con pioviggini intermittenti fra Levante Ligure e Alta Toscana. In generale soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino un po’ di nebbie su pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico.

Temperature massime con poche variazioni, di qualche grado oltre la norma al Centro-Nord, più vicine ai valori medi stagionali al Sud. Venti in generale di debole intensità. Mari per lo più calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 19

Tempo in prevalenza soleggiato lungo le coste centrali adriatiche, in Puglia e nelle Isole Maggiori. Altrove giornata piuttosto nuvolosa, con qualche pioviggine su Liguria, Alta Toscana e Campania. Al mattino un po’ di nebbie sulle pianure del Nord.

Temperature massime con poche variazioni e sempre in generale al di sopra della norma. Moderati venti di Libeccio sui mari di ponente.