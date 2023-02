Meteo, nel weekend del 18 e 19 febbraio l'alta pressione si indebolisce: le previsioni

Nel weekend del 18 e 19 febbraio le condizioni meteo sull'Italia resteranno influenzate dall'alta pressione, solo in leggero indebolimento. Ne consegue che il fine settimana sarà stabile, ma non per questo completamente soleggiato, anzi: torneranno un po' di nuvole e nubi basse e con il rischio di qualche debole pioviggine.

Le previsioni meteo del weekend del 18 e 19 febbraio

Durante il fine settimana assisteremo ad un contenuto e leggero indebolimento del campo di alta pressione sull'Italia. Sabato 18 nubi basse saranno presenti sulle regioni tirreniche, in Liguria e nel Nord-Est, ma senza piogge di rilievo. Altrove il cielo sarà sereno. Nelle prime ore del giorno e in serata saranno possibili nebbie o foschie sui settori sud-orientali della Pianura Padana. Il clima resterà mite, con temperature senza grandi variazioni.

Domenica 19 il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sulla Pianura Padana occidentale, sulle regioni di Nord-Est e su buona parte del Centro-Sud. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, invece, sulle Isole. In giornata non si esclude qualche debole pioggia o pioviggine nell'area del Levante Ligure, in Campania e nel basso Lazio. In serata possibilità di deboli piogge sull'estremo Nord-Est. Temperature minime in aumento, mentre le massime non subiranno grandi variazioni. Venti generalmente deboli.