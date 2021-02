Meteo, nel weekend del 13-14 febbraio venti gelidi e neve

Ondata di gelo sull'Italia con temperature in picchiata in questo weekend del 13-14 febbraio. Neve a quote basse al Centro-sud. Gli aggiornamenti meteo

Nuova pesante ondata di maltempo di stampo decisamente invernale sull’Italia: una massa d’aria freddissima, di origine artico-continentale, si sta riversando sul bacino del Mediterraneo, entro domenica sera si sarà propagata fino alle estreme regioni meridionali e alle Isole maggiori, determinando ovunque un marcato raffreddamento. Nel frattempo, la perturbazione numero 5, giunta venerdì sera sulle regioni più occidentali, nella giornata odierna investe il Centrosud, insieme all’approfondimento di una circolazione ciclonica sul basso Tirreno. Si tratta della più intensa ondata di freddo dall’inizio dell’inverno. Ne conseguono nevicate fino a quote bassissime, prima al Centro, poi anche al Sud, venti gelidi di burrasca, mari fino ad agitati e un calo termico di 10-15 gradi.



La perturbazione si allontanerà dall’Italia nella giornata di domenica, ma il tempo resterà instabile al Sud e sul medio Adriatico, con altre occasioni di neve. Un miglioramento più evidente arriverà nei primi giorni della prossima settimana, insieme ad un’attenuazione della gelida corrente nord-orientale. Il clima, tuttavia, resterà freddo, con temperature inferiori alla norma probabilmente fino a martedì.

Previsioni meteo per sabato 13 febbraio

Sabato al Nord: cielo inizialmente nuvoloso al Nordovest e in Emilia Romagna, con ultimi fiocchi di neve e tendenza a miglioramento. Da nuvoloso a coperto al Centro-sud e sulle Isole, con precipitazioni diffuse: neve a tratti fino in pianura su Toscana e Umbria, fino in costa su Romagna, Marche e Abruzzo, oltre 200-500 metri su Lazio, Irpinia, Basilicata e centro nord della Puglia. Dal pomeriggio migliora su Romagna, medio-alto Tirreno, Umbria e Sardegna. In serata i fenomeni si attenuano e si concentrano sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia; quota neve in calo nel nord della Calabria.



Temperature quasi dappertutto in ulteriore sensibile diminuzione e ben al di sotto della norma. Il freddo sarà accentuato dai gelidi e intensi venti di Bora, Grecale e Tramontana, che soffieranno con raffiche fino a 70-80 Km/h su alto Adriatico, regioni centrali e Sardegna. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domenica 14 febbraio

Domenica cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio. Cielo in prevalenza nuvoloso nelle restanti regioni, con tendenza a schiarite sulla Sardegna occidentale e sulle coste campane. Deboli nevicate, sparse e intermittenti, fin lungo le coste su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; fino a quote molto basse (200-300 metri) nel nordest della Calabria e fino in costa verso sera. Locali piogge su Calabria meridionale e nord della Sicilia, con sporadiche nevicate sui rilievi, in calo fin verso 300-400 metri a fine giornata.



Temperature: minime in generale forte diminuzione, con intense e diffuse gelate all’alba al Centronord e nelle aree interne del Sud. Massime in leggero rialzo al Centro-Nord; in ulteriore calo al Sud e, soprattutto, sulle Isole.

Venti: da moderati a molto forti di Tramontana e Grecale su mari e regioni centro-meridionali e marcata sensazione di freddo (effetto windchill). Mari: molto mossi o agitati.