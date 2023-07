Meteo, nel weekend caldo di nuovo intenso ma non estremo. La tendenza

Gli ultimi giorni della settimana e del mese di luglio vedranno la presenza sull’Italia di un flusso in quota di correnti occidentali. Le regioni settentrionali torneranno ad essere lambite dalle perturbazioni in transito oltralpe con possibili episodi di instabilità principalmente nel settore alpino ma con possibile coinvolgimento a tratti anche delle pianure vicine, specie quelle del Triveneto. Questa variabilità aiuterà a contenere le temperature che saranno per lo più in rialzo ma probabilmente con punte non oltre i 32-33 gradi.

Il caldo, dopo una breve tregua, torna ad intensificarsi ma non su livelli estremi: la tendenza

Al Centrosud prevarrà invece una stabilità anticiclonica con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e clima che tenderà di nuovo a scaldarsi. Infatti, l'anticiclone nord-africano tornerà a sfiorare soprattutto le Isole, il settore tirrenico e il Meridione con temperature nuovamente su valori oltre la media. Il caldo si farà intenso ma per lo più, fortunatamente, non sui livelli estremi con cui ha esordito questa settimana.

Le punte massime infatti dovrebbero assestarsi intorno ai 35 gradi con la sola eccezione della Sicilia dove sarà possibile sconfinare verso i 40 gradi. Si tratta comunque di una tendenza che andrà verificata nei prossimi giorni; seguite quindi i prossimi aggiornamenti.