Meteo, nel Ponte del 1 Maggio torna la pioggia: ecco dove

Durante il Ponte del 1 Maggio torna la pioggia sull'Italia: dopo giorni di calma meteorologica, infatti, una perturbazione riporterà piogge e temporali ad iniziare dalle regioni del Nord, portando un po' di sollievo dalla siccità.

Ponte del 1 Maggio tra pioggia e fasi più asciutte

L'alta pressione, in indebolimento già sabato 29, cederà il passo all'arrivo di una perturbazione domenica 30 aprile. La parte più attiva della perturbazione insisterà specialmente sulle regioni di Nord-Ovest, con piogge moderate e rovesci, e con il coinvolgimento delle regioni Tirreniche, Sicilia e Calabria, e le zone interne del Centro-Sud. Nord-Est e Sardegna saranno ai margini, quindi interessate da fenomeni meno probabili e meno intensi. Sul medio e basso Adriatico, le piogge e piovaschi del mattino cederanno il passo ad un temporaneo miglioramento nel corso del giorno.

Con l'arrivo delle piogge, le temperature subiranno un calo nei valori massimi e un aumento nei valori minimi. Venti in aumento. La perturbazione sarà accompagnata da un'area di bassa pressione che, in lento movimento verso sud-est, continuerà a portare piogge in diverse regioni per i primi giorni di maggio.

Lunedì 1 Maggio la perturbazione interesserà quasi tutto il Paese, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Le piogge e temporali interesseranno sostanzialmente tutto il Paese, ad eccezione delle Isole. Sull'Italia però si alterneranno, nel corso della giornata, fasi piovose a fasi più asciutte. Le temperature resteranno stabili e in linea con la giornata di domenica, con lievi cali soprattutto al Centro-Sud.

Il centro di bassa pressione si sposterà pian-piano verso sud-est, permettendo un miglioramento del tempo ad iniziare dal Nord Italia martedì 2, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove non si escludono gli ultimi rovesci, mentre l'instabilità insisterà su gran parte del Centro-Sud e sulla Sardegna. Mercoledì 3 le precipitazioni interesseranno medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre giovedì 4 solo l'estremo Sud. Altrove, con il rinforzo dell'alta pressione, il tempo tenderà a tornare più stabile e soleggiato. Nel frattempo, la depressione richiamerà correnti settentrionali che contribuiranno ad un calo delle temperature sul settore adriatico e al Sud.