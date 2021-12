Meteo, Natale e Santo Stefano a rischio pioggia: le zone coinvolte

Nella seconda parte della settimana di Natale le condizioni meteo subiranno un netto cambiamento, passando da una situazione di generale stabilità, al ritorno della pioggia.

Mercoledì 22 sarà l’ultima giornata di tempo stabile della settimana, con sole protagonista su gran parte del Nord, e su Puglia e Basilicata. Il cielo sarà invece più nuvoloso in Emilia Romagna, Liguria di Levante, Centro, Calabria e Isole, ma con un basso rischio di pioggia. Qualche debole fenomeno potrebbe interessare solo Lazio, Campania, Umbria e Marche. Temperature senza grandi variazioni.

Da giovedì 23 come già annunciato, tornerà a instaurarsi sull’Italia un flusso di correnti occidentali, che indirizzeranno perturbazioni atlantiche verso il nostro Paese. Si tratterà di afflussi più miti, con venti meridionali al suolo, e masse di origine atlantica in arrivo in quota. Benefici sono attesi in un miglioramento della qualità dell’aria, legati però anche al ritorno di possibili piogge.

Visto il ritorno di una maggiore dinamicità è necessario attendere i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli sulle tempistiche e le zone coinvolte.

A Natale e Santo Stefano torna la pioggia: due le perturbazioni meteo in arrivo nel weekend delle Feste

Secondo le attuali proiezioni, giovedì 23 un primo sistema nuvoloso dovrebbe portare in giornata alcune piogge fino al pomeriggio essenzialmente solo nel settore ligure, in estensione tra sera e notte anche a parte del Nord-Est e alle regioni centrali, specie del lato tirrenico, dove i fenomeni potranno risultare più intensi.

Tra la seconda parte di venerdì 24 (Vigilia) e il giorno di Natale dovrebbe poi transitare una perturbazione più organizzata con fenomeni possibili al Nord, settore Tirrenico e in Sardegna. non si esclude un po’ di instabilità, con locali rovesci, tra Lazio, Campania e Sardegna. Torna la neve sulle Alpi, fino a quote medio alte. Una terza perturbazione dovrebbe poi transitare nella giornata di Santo Stefano.