Meteo: Natale stabile e insolitamente caldo, ma attenzione alla nebbia

Condizioni meteo stabili e un clima eccezionalmente mite per la stagione insisteranno anche domani, giorno di Natale, e a Santo Stefano.

La responsabile è un'area di alta pressione che in questo periodo di Feste manterrà il dominio della scena meteo sull'Italia, dove nei giorni scorsi ha spinto la colonnina di mercurio fino a valori record per il mese di dicembre.

Secondo gli ultimi aggiornamenti è probabile che la situazione meteo cambi in modo sensibile verso la fine dell’anno, con l’arrivo sull’Italia di una perturbazione che, specialmente da domenica 31 dicembre, potrebbe riportare piogge su gran parte delle nostre regioni, un diffuso calo delle temperature e nevicate in montagna.

Le previsioni meteo per Natale 2023

Natale con nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord. Un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche su Liguria e regioni tirreniche, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione su pianure e coste del Nord, regioni centrali adriatiche e Sud Peninsulare; stazionarie o in lieve crescita altrove. Ventoso sulle Isole Maggiori per venti occidentali.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

A Santo Stefano nebbie e nubi basse insisteranno su Pianura Padana, coste del Nord, regioni tirreniche, Sicilia Settentrionale e Sardegna, con la possibilità di qualche pioviggine su Levante Ligure e Alta Toscana. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime senza grandi variazioni e ancora nel complesso al di sopra della norma.