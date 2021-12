Meteo Natale 2021, le previsioni del tempo per il 24 e 25 dicembre

Da giovedì 23 dicembre sull’Italia cominceranno ad affluire più miti e umide correnti atlantiche che, nella seconda parte della settimana, causeranno un graduale cambiamento dello scenario meteo: in particolare durante le feste natalizie sarà tutto un via vai di perturbazioni che porteranno molte piogge, mentre la neve rimarrà confinata in montagna, perché nonostante il maltempo le tiepide correnti atlantiche renderanno le giornate piuttosto miti.

La prima di queste perturbazioni (la n.6 di dicembre) attraverserà velocemente il Centro-Nord tra la sera della Vigilia e il giorno di Natale. La seconda (numero 7 del mese) è attesa invece a Santo Stefano, mentre la terza (cioè la numero 8 di dicembre) quella probabilmente più intensa, raggiungerà l’Italia lunedì 27.

Previsioni meteo per giovedì 23 dicembre

Nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie sulle Alpi. Nel corso del giorno poche piogge solo su Toscana e Levante Ligure. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord.

Temperature massime in leggero aumento nelle regioni centrali, in lieve calo al Nord-Est. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per venerdì 24 dicembre

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: deboli piogge su Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Umbria. Qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana.

Temperature massime in crescita, specie al Centro-Sud.