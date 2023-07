Meteo, Milano in tilt dopo nubifragio, grandine e raffiche a 100 km/h. Martedì 25 caldo estremo e temporali

Situazione critica sull'Italia, divisa tra un caldo estremo e temporali molto violenti che hanno colpito anche la città di Milano, nella notte, con pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km/h: molti gli alberi abbattuti nella città e in periferia.

E mentre il Nord è violentemente colpito dai temporali, con fenomeni in estensione anche su parte del Centro, al Sud e nelle Isole Maggiori le temperature sono proibitive con valori minimi notturni anche intorno ai 33 gradi e con massime previste per oggi, martedì 25 luglio, ancora oltre i 45 gradi.

La buona notizia è che sta finalmente per concludersi anche al Centro-Sud questa ondata di caldo senza precedenti, che ha portato l’Italia ad essere fino ad ora il paese europeo più caldo di questa estate 2023; per giorni e giorni le temperature registrate hanno superato i 40 gradi al Sud e nelle due Isole Maggiori con picchi da record (il 24/7 è stata raggiunta la massima temperatura storica in Sardegna con 48,2°C alla stazione di Jerzu).

Nelle prossime ore le temperature saranno in calo al Centro ed entro mercoledì 26 anche sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori raggiunte da tesi ma più freschi venti di Maestrale. Giovedì 27, dopo il passaggio della perturbazione (la n. 2 di luglio), l’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e sull’Italia riportando condizioni di tempo stabile, ma con caldo estivo nella norma. L’attuale tendenza evidenzia però come da venerdì 28 il caldo potrebbe tornare ad interessare Sardegna e Sicilia e successivamente anche su gran parte del Centro-Sud. Tuttavia, non si raggiungeranno i livelli attuali.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 25 luglio

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al Nord con rovesci e temporali intermittenti un po’ dappertutto ma più diffusi, frequenti e insistenti nel Triveneto. Peggiora anche al Centro con della nuvolosità in transito associata a temporali tra Toscana, Umbria e Marche localmente anche di forte intensità. Al Sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato anche se con qualche nuvola passeggera.

Temperature massime in calo su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna; ancora caldo estremo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con valori che potranno nuovamente toccare picchi intorno a 45 gradi in Abruzzo, Molise, Puglia e settori orientali di Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo di Maestrale in Sardegna, di Libeccio in Liguria e da ovest nel resto del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 luglio

Giornata all’insegna dell’instabilità su Nord-Est, zone interne del Centro, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale; nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali, localmente ancora di forte intensità. Soleggiato con scarsi annuvolamenti al Nord-Ovest, in Sardegna, Sicilia, Calabria e intorno al Golfo di Taranto.

Caldo ancora intenso al Sud e in Sicilia ma con temperature in deciso calo entro sera anche sui settori ionici dove si potranno ancora superare i 40 gradi. Venti da moderati a tesi di Maestrale al Centro-Sud con mari mossi o molto mossi.