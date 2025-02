Meteo: oggi (4 febbraio) migliora al Sud. Alta pressione fino a giovedì 6, poi tornano freddo e neve

La prima perturbazione di febbraio si allontana definitivamente verso la Grecia e la Turchia, consentendo così un miglioramento del tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole, dopo l’alluvione lampo verificatosi nel Comune di Messina e i diversi disagi per le piogge abbondanti in Calabria.

Nel contempo l’alta pressione, già ben salda al Nord, si estenderà adesso anche al resto del Paese. In questo contesto, almeno fino a giovedì 6 febbraio, prevarranno condizioni di tempo stabile e asciutto, a parte una residua e locale instabilità nella giornata odierna (martedì 4 febbraio) all’estremo Sud tra Calabria e Sicilia, ancora leggermente ai margini dell’anticiclone. La stabilità atmosferica favorirà il ritorno delle nebbie in Val Padana, tuttavia non diffuse e destinate a diradarsi abbastanza rapidamente.

La tendenza per l’ultima parte della settimana resta ancora incerta, ma lo scenario al momento più probabile sembra essere improntato al ritorno di una nuova fase perturbata a partire da venerdì 7, che potrebbe coinvolgere gran parte del Paese e associata all’ingresso di aria più fredda. Dunque, in prospettiva si profila un calo delle temperature e un clima di stampo un po’ più invernale, con maggiore evidenza sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 4 febbraio)

Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare al Sud e sulle Isole maggiori, ma intervallata da ampie schiarite. Nubi associate a locali rovesci di pioggia su Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel resto del Paese cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. In mattinata presenza di foschie dense e nubi basse tra Piemonte e Lombardia occidentale, ma comunque in dissolvimento col passar delle ore.

Temperature massime senza grandi variazioni, al più in contenuta flessione al Nord e lungo l’Adriatico. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord sui mari Adriatico e Ionio che resteranno un po’ mossi; tendenti a poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio

Residua nuvolosità tra Calabria meridionale e Sicilia, ma con qualche locale debole pioggia possibile solo nelle zone interne dell’isola. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia con cielo sereno o poco nuvoloso. All’alba possibili nebbie a banchi sulla bassa pianura padana tra Emilia, Lombardia e Piemonte.

Temperature senza grandi variazioni, sia nei valori minimi del mattino che nei valori massimi del pomeriggio. Venti fino a moderati da nord o nordovest su Adriatico, Puglia e Ionio, con mari ancora un po’ mossi; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.