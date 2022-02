Meteo: mercoledì 9 stabile, soleggiato e mite. Grave siccità al Nord

L’alta pressione è tornata ad occupare gran parte d’Italia, regalandoci un mercoledì 9 febbraio nel complesso stabile e soleggiato, con temperature in crescita e venti in sensibile attenuazione, anche al Sud. La situazione meteo rimarrà dominata dall’alta pressione anche giovedì 10, altra giornata caratterizzata quindi dalla sostanziale assenza di piogge o nevicate e da un clima mite per il periodo.

Nell’ultima parte della settimana, invece, l’indebolimento dell’alta pressione favorirà il ritorno di correnti più umide: torneranno quindi ad aumentare le nuvole, ma le piogge saranno comunque poche e di certo non in grado di portare sollievo al lungo periodo di siccità che sta affliggendo diverse zone d’Italia, specie al Nord. Un peggioramento più significativo potrebbe riguardare il nostro Paese all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole in Liguria e Alta Toscana, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Giornata piuttosto mite, con temperature massime quasi dappertutto in crescita, in modo più marcato al Sud e regioni centrali adriatiche. Moderati venti di Maestrale al Sud, ventilazione in prevalenza debole altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 10 febbraio

Cielo piuttosto grigio, a causa di nebbie e nubi basse, in Liguria, pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico, comunque senza piogge. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, ma con il fastidio di nebbie mattutine nelle valli del Centro.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressoché stazionarie altrove. Venti nel complesso deboli.