Meteo, mercoledì 30 giugno ancora molto caldo con l'Anticlone protagonista

Anticiclone Nord-Africano ancora protagonista sull’Italia nella giornata di mercoledì 30 giugno, con un caldo decisamente intenso, temperature di nuovo vicine ai 40 gradi al Sud e addirittura picchi localmente oltre i 40 gradi in Sicilia. Il caldo interessa, seppur in maniera meno marcata, anche le regioni centrali, la Sardegna e parte del Nord-Est, mentre al Nord-Ovest e sull’arco alpino le temperature restano più contenute a causa della vicinanza di una perturbazione in scorrimento sull’Europa centrale, che favorirà condizioni di instabilità soprattutto sulle Alpi e le vicine pianure.

L’ondata di calore (che sta durando, fra alti e bassi, da circa dieci giorni) tenderà a smorzarsi progressivamente nei prossimi giorni: la massa d’aria sahariana si farà gradualmente da parte lasciando spazio a correnti nord-occidentali più fresche; così, entro sabato, le temperature torneranno più vicine alla norma su tutte le regioni. Nel frattempo, fra mercoledì e venerdì, insisterà un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali, con conseguente sviluppo di temporali soprattutto sulle Alpi e parte del Nord-Est.

Successivamente, nel fine settimana, in un contesto di tempo generalmente soleggiato e caldo nella norma, il Nord potrebbe subire gli effetti di un’altra perturbazione in transito oltralpe che, anche in questo caso, dovrebbe limitarsi a dare origine a temporali prevalentemente sulle Alpi e l’alta pianura, più probabili fra la sera di sabato e la giornata di domenica.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 giugno

Ancora instabile sulle Alpi centro-orientali, con nubi sparse accompagnate da rovesci e temporali, più diffusi e intensi nelle ore pomeridiane, in possibile locale estensione verso le vicine pianure fra est Lombardia e Friuli. Tempo soleggiato nel resto del Paese, salvo ancora qualche annuvolamento di passaggio fra l’estremo Sud e la Sicilia.

Temperature massime quasi ovunque in leggero calo, ma ancora oltre i 35 gradi al Sud e vicine ai 40 gradi in Sicilia; leggero rialzo in Piemonte e sui settori ionici. Un po’ ventoso per Libeccio al Nord, parte del Centro ed estremo Sud, per Maestrale sulla Sardegna. Mar Ligure molto mosso.

Le previsioni meteo per giovedì 1 luglio

Tempo ancora instabile sulle Alpi centro-orientali, con temporali più probabili nelle ore pomeridiane e con il rischio di sconfinamenti verso le pianure, tra Veneto e Friuli. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Venti occidentali tra Mar Ligure e Tirreno centrale. Temperature in calo, più sensibile al Sud e in Sicilia, clima caldo ma con valori più vicini alla norma climatica.