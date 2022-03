Meteo: mercoledì 30 e giovedì 31 marzo torna la pioggia anche al Nord

Martedì 29 marzo l'Anticiclone inizierà a indebolirsi e nella seconda parte della giornata aumenterà la nuvolosità. Nel dettaglio, al mattino prevarranno condizioni soleggiate in tutte le regioni con qualche banco di nebbia nelle prime ore sulla Pianura Padana orientale. Le nuvole inizieranno ad aumentare nella seconda parte del giorno e in particolare sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna.

Temperature senza grandi variazioni nei valori minimi; massime in contenuto calo al Nord e in Toscana, in rialzo su Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata. Venti dapprima deboli, dalla sera Scirocco in intensificazione sui bacini di ponente. Mari da poco mossi a localmente mossi in giornata con moto ondoso in aumento dalla sera sui mari di ponente.

Mercoledì 30 marzo una perturbazione investirà gran parte dell'Italia: possibile il ritorno della pioggia al Centro-Nord

Mercoledì 30 una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale e accompagnata da intensi venti di Scirocco investirà buona parte del nostro Paese. L'estremo Sud e la Sicilia potrebbero rimanere ai margini di questo peggioramento. Le piogge più significative si dovrebbero registrare sulla Liguria di levante e sulle regioni centrali tirreniche mentre sulle regioni settentrionali le precipitazioni saranno probabilmente deboli. I venti di Scirocco determineranno un sensibile rialzo delle temperature al Sud e sulle Isole.

Giovedì 31 la perturbazione dovrebbe interessare più direttamente le regioni di Nord-Est e quelle del Centro (specie il lato tirrenico). Nell'ultima parte della settimana, e quindi con l'inizio del mese di aprile, sull'Italia sembra aprirsi una fase di variabilità, più accentuata nella giornata di venerdì 1 aprile.