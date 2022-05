Meteo: mercoledì 25 maggio pioggia al Nord e molto caldo al Centro-Sud

Mercoledì 25 maggio la perturbazione numero 6 del mese renderà ancora il tempo instabile in gran parte del Nord andando a lambire anche l'alta Toscana e la Sardegna mentre sul resto del Centro-Sud sarà ancora protagonista il caldo reso intenso anche dal richiamo sciroccale. Più nel dettaglio, quella di mercoledì sarà una giornata che vedrà ancora una prevalenza di sole su gran parte del settore peninsulare e in Sicilia; da segnalare solo qualche passaggio nuvoloso nella seconda parte della giornata e qualche breve e isolato rovescio o temporale di calore nelle ore pomeridiane sull'Appennino marchigiano e lucano. Al Nord, Toscana e Sardegna prevarranno invece le nuvole con rovesci o temporali sparsi al mattino su basso Piemonte, Liguria, Alpi centro orientali ed est Lombardia; fenomeni più sporadici nel resto del Nord-Ovest.

Poi, nel pomeriggio, aumenta il rischio di rovesci o temporali tra l'Emilia e il Triveneto, soprattutto nelle zone interne; qualche isolato rovescio possibile anche su Lombardia, Alpi occidentali, Cuneese e alta Toscana. Nell'interno della Sardegna non si esclude la formazione di locali rovesci o temporali, con possibili estensione verso le corse tirreniche. In serata fenomeni in esaurimento quasi dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, il clima sarà ancora decisamente caldo al Centro-Sud e nelle Isole con valori massimi in ulteriore aumento sul settore tirrenico (picchi ben oltre i 30 gradi). Calano lievemente nell’est della Sardegna e sulle Alpi orientali. Venti meridionali, per lo più di Scirocco, fino a localmente moderati su Tirreno, Sicilia, Ionio e Adriatico. Altrove venti per lo più deboli salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Giovedì 26 maggio ancora qualche temporale sull'Italia: al Centro-Sud e in Sicilia l'ondata di caldo potrebbe attenuarsi non prima di sabato 28

Giovedì 26 maggio la perturbazione in ingresso nel Mediterraneo occidentale creerà un vortice di bassa pressione centrato in prossimità delle Baleari, destinato nei giorni successivi ad avvicinarsi molto lentamente all'Italia. Per un paio di giorni, quindi, i suoi effetti risulteranno piuttosto marginali con qualche rovescio o temporale giovedì in Sardegna, nell'ovest della Sicilia, lungo l'Appennino centrale e tra Emilia, alta Toscana e Levante ligure; venerdì 27 solo sulla Sardegna.

L'Italia sarà quindi soggetta alle correnti calde meridionali ad est della depressione con temperature quindi che rimarranno ancora elevate soprattutto nel settore peninsulare e in Sicilia dove quindi la calura non dovrebbe attenuarsi prima di sabato 28.