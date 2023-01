Meteo, mercoledì 25 gennaio maltempo su gran parte del Centro-Sud

Il vortice di bassa pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale si è parzialmente attenuato e con esso anche gli afflussi di aria fredda verso le nostre regioni. Tuttavia, un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.11) inseritosi nell’ambito di questa circolazione, in questo mercoledì 25 gennaio sta riportando le precipitazioni sulle Isole e al Sud, coinvolgendo in parte anche le regioni del medio Adriatico.

Fra giovedì 26 e venerdì 27 la depressione tornerà a rinvigorirsi contribuendo a rinforzare nuovamente i flussi di aria artica verso l’Italia dove le temperature subiranno un nuovo calo portandosi sotto i valori normali, dopo l’attuale breve fase nella norma.

Nel weekend è previsto un parziale miglioramento del tempo, ma sempre in compagnia delle fredde correnti settentrionali che manterranno un clima decisamente freddo con temperature su livelli al di sotto della media.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 gennaio

Ampie schiarite sulle regioni centrali tirreniche e, in giornata, anche su Alpi centro-orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, ma con tendenza a rasserenamenti sul resto del Nord verso sera. Precipitazioni sparse in Sardegna, settori ionici, medio-basso Adriatico e, più isolatamente, anche in Sicilia e Basilicata; quota neve intorno a 800-1200 metri sui monti. Piogge inizialmente su basso Piemonte ed Emilia Romagna con neve oltre 600-700 metri, ma in rapido esaurimento.

Temperature massime in leggero calo al Nord e in Sardegna; valori in generale non lontani dalla norma. Un po’ ventoso per venti da est o nord-est.

Le previsioni meteo per giovedì 26 gennaio

Piogge sparse anche sotto forma di rovesci al Sud e, più isolate e intermittenti, su medio Adriatico e Isole maggiori. Qualche pioggia in giornata anche nel basso Lazio. Quota neve dai 700 ai 1200 metri sui relativi rilievi. Nel resto del Paese alternanza di annuvolamenti e schiarite, maggiormente ampie su Alpi occidentali, Liguria e Toscana. Al mattino presenza di nebbie sulla Pianura Padana occidentale.

Freddo in aumento, con temperature in diminuzione eccetto in Sardegna; locali gelate mattutine in pianura al Nord. Ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali per venti da ovest o sud-ovest su Sicilia e Ionio, da nord o nord-est altrove.