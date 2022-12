Meteo: mercoledì 21 dicembre qualche pioggia. Poi Natale molto mite!

Mercoledì 21 dicembre una perturbazione molto debole raggiungerà i settori occidentali del nostro Paese, indebolendo dunque parzialmente e temporaneamente il campo di alta pressione. Successivamente, questa debole perturbazione si indebolirà spostandosi verso est. Nel dettaglio, nella giornata di mercoledì si avrà un cielo in prevalenza poco nuvoloso nelle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole ad eccezione di qualche locale addensamento di nubi basse sui settori tirrenici; la sera nuvolosità in aumento in Sardegna. Al Nord si avrà invece un cielo più nuvoloso, con schiarite anche ampie sulle Alpi centro orientali. Da segnalare al mattino qualche debole e isolata precipitazione sulle Alpi occidentali e sul Ponente Ligure, nevose solo a quote medio alte; piogge sparse sul Levante Ligure, anche nel corso della giornata. Deboli piogge isolate o pioviggini possibili anche sulla Valle Padana centrale; la sera possibili rovesci sul nordovest della Sardegna.

Temperature senza grandi variazioni e su valori generalmente superiori alla norma, specialmente sulle regioni centro meridionali. Venti quasi ovunque deboli. Mari: localmente mossi il mar Ligure ed il mare di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri.

Nella seconda parte della settimana di Natale clima molto mite in tutto il Paese: la tendenza meteo

Nella seconda parte della settimana che ci condurrà al Natale, l'Italia sarà sempre influenzata dall'Anticiclone delle Azzorre che manterrà lontane le perturbazioni atlantiche e le temperature su valori superiori alla norma su gran parte delle regioni, in particolare nel fine settimana natalizio.