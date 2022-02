Meteo, mercoledì 2 con più sole e temperature in aumento al Sud

Nella giornata di mercoledì 2 febbraio la perturbazione numero 7 di gennaio si allontanerà dalla nostra Penisola, consentendo un miglioramento delle condizioni meteo anche al Sud: il generale rialzo della pressione garantirà infatti una giornata nel complesso soleggiata e con temperature in crescita.

Tempo stabile e in gran parte soleggiato anche giovedì 3, mentre venerdì 4 torneranno ad aumentare le nuvole, che però in generale non porteranno piogge, perché una perturbazione in scorrimento sull’Europa Centrale si limiterà a sfiorare appena la nostra Penisola, su cui richiamerà venti umidi e relativamente miti.

Le previsioni meteo per mercoledì 2 febbraio

Nuvoloso sulle Alpi, con qualche nevicata sulle zone di confine. Un po’ di nuvole anche su Sardegna e Calabria Meridionale, ma senza piogge. In generale bello nel resto d’Italia.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Ancora ventoso al Sud e Isole per venti di Maestrale, intensi soprattutto in Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 3 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso in tutta Italia; qualche temporaneo annuvolamento, comunque senza piogge, solo su Friuli, Venezia Giulia, Liguria e Sardegna.

Temperature in calo al Nordovest, con poche variazioni altrove.