Meteo: mercoledì 19 ottobre nebbie diffuse e caldo anche in montagna

Prosegue questa fase di caldo anomalo per la presenza di una massa d’aria eccezionalmente mite associata all’Anticiclone Nord-Africano che occupa da giorni il Mediterraneo e l’Italia; lo zero termico infatti si mantiene a quote estive, oltre 3500 metri e fino a sfiorare i 4000 metri. La stabilità atmosferica però favorisce la formazione delle nebbie nelle ore notturne e al mattino, oltre ad aver contribuito al peggioramento della qualità dell’aria per l’accumulo degli inquinanti nei bassi strati.

Da giovedì 20 ottobre l’Anticiclone inizierà ad indebolirsi sul Nord Italia, dove per venerdì 21 si conferma un peggioramento con l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 5 di ottobre), che sabato 22 potrebbe insistere al Nord-Est e determinare un aumento dell’instabilità anche nelle regioni centrali.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 ottobre

Al mattino foschie e nebbie in Val Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli di Umbria e Toscana e localmente lungo le coste tirreniche, fino alla Campania; le nebbie saranno per lo più in rapido dissolvimento già nel corso della mattinata. Entro il pomeriggio il tempo sarà soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, fatta eccezione per un po’ di nubi in Puglia, bassa Calabria e Sicilia orientale.

Temperature sensibilmente oltre la media, con massime quasi ovunque tra 22 e 25 gradi, con punte di 26/27 gradi, specie nelle Isole. Venti moderati settentrionali sul medio e basso Adriatico, con mare mosso.

Le previsioni meteo per giovedì 20 ottobre

Nebbia in banchi al primo mattino su bassa Lombardia, Emilia e Toscana, ma in graduale dissolvimento; nuvole in aumento su Alpi, Nord-Ovest e Venezie con qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta. Tempo soleggiato nel resto del Paese, con qualche nuvola in più tra Calabria e Sicilia, in serata anche al Centro e in Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, per lo più invariate altrove e dappertutto superiori alla norma. Venti deboli, con rinforzi di Scirocco in serata sulla Sardegna.