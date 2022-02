Meteo, mercoledì 16 pioggia e neve al Sud. Svolta da giovedì 17

Prima di lasciare l’Italia, la perturbazione numero 4 del mese nella giornata di mercoledì 16 febbraio porterà ancora un po’ di maltempo all’estremo Sud, dove sono attese piogge sparse e nevicate in montagna. Nel resto d’Italia, invece, la giornata sarà sostanzialmente asciutta ma piuttosto nuvolosa a causa di una perturbazione che, sfilando al di là delle Alpi, lambirà il nostro Paese.

Da giovedì 17 l’alta pressione tornerà a occupare con decisione l’Italia garantendo così, nella seconda parte della settimana, prevalenza di tempo stabile e temperature in sensibile aumento, fino a raggiungere valori particolarmente miti per la stagione con un clima da inizio primavera in molte regioni.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 febbraio

Cielo nuvoloso al Sud e Isole, con piogge sparse nel corso del giorno su Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve sulle montagne di Calabria e Sicilia oltre 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge. Al mattino un po’ di nebbie su settore orientale della Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, valli del Centro.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 17 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole in Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, comunque senza piogge. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Intensi venti di Maestrale su Sardegna e Stretto di Sicilia.