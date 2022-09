Meteo: mercoledì 14 settembre caldo in aumento e nuova perturbazione

Ancora caldo fuori stagione: le temperature si ostinano a rimanere sopra la norma climatica di settembre; il clima resta dunque estivo, a causa di una decisa rimonta dell’alta pressione ancora una volta di matrice nord-africana. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre si attendono picchi locali oltre i 35 gradi al Centro-Sud e Isole Maggiori (valori che sono anche di 6-8 gradi oltre le medie). Sentiremo l’influenza di questa massa d’aria sub-tropicale anche per l’innesco di forti correnti di Scirocco, specialmente sui mari di Ponente.

Questa circolazione meridionale è sostenuta dalla presenza di un centro di bassa pressione sulla Penisola Iberica e proprio da lì si avvicinerà molto lentamente la prossima perturbazione atlantica (la n.4 di settembre) capace di influenzare il tempo sull’Italia, rendendolo instabile: gli effetti di questa perturbazione si sentiranno soprattutto a partire da mercoledì 14 su regioni settentrionali e alta Toscana, con un aumento più marcato della nuvolosità e qualche pioggia a ridosso dei monti e sulla pianure del Nord-ovest. Da giovedì 15 il tempo si farà più instabile, specie al Nord-Est e regioni centrali, dove ci sarà il rischio di forti temporali. A seguire un fronte in arrivo dal Nord Europa determinerà un weekend più fresco su tutto il Centro Nord ed entro domenica 18 settembre cesserà il caldo anche al Sud. Per la tendenza sulla seconda parte della settimana seguiranno conferme e ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 13 settembre

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nella seconda parte della giornata passaggio di velature al Nord. Scarsi i cumuli in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi.

Temperature massime in rialzo ovunque; in Sardegna si potranno toccare i 35 gradi, nel resto del Paese il termometro oscillerà tra 27 e 33 gradi, valori sensibilmente superiori alla norma. Venti di Scirocco in rinforzo sul mare e Canale di Sardegna; ancora moderati o tesi da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 settembre

Giornata soleggiata al Sud e in Sicilia; tendenza ad un aumento delle nubi su regioni centrali e Sardegna, con cieli da poco a parzialmente nuvolosi; più nubi al Nord e in Toscana con qualche pioggia fin dal mattino sui rilievi di Piemonte e Val d’Aosta e con instabilità in aumento nel pomeriggio sul settore alpino; qualche pioggia o temporale possibile tra Liguria di levante e nordovest della Toscana e sulla Pianura Padana occidentale.

Temperature in aumento e superiori alla norma in tutte le regioni; giornata estremamente calda in Sardegna dove localmente le temperature massime potranno superare i 35 gradi. Correnti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, che diverranno localmente molto mossi.