Meteo, marzo al via con alta pressione e clima pomeridiano mite

Alta pressione anche nei primi giorni di marzo: fase stabile e soleggiata con temperature sopra le medie. Gli aggiornamenti meteo

La primavera meteorologica, che per convenzione inizia il primo marzo, esordisce con giornate di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni e temperature diurne che si mantengono oltre la media, nonostante il temporaneo calo termico determinato dai venti più freschi nel fine settimana, evidente anche nel clima più freddo al primo mattino al Nord. Nella seconda parte della settimana, con l’indebolimento dell’alta pressione, ci attendono condizioni meteo più variabili, con nubi in aumento giovedì sulle isole maggiori e un probabile peggioramento da venerdì al Centro e al Nord, con aria fredda in arrivo sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì 1 marzo

Lunedì tempo generalmente soleggiato, con nubi quasi del tutto assenti al Nord e in gran parte del Centro. Qualche annuvolamento significativo solo sulla Puglia garganica, nella bassa Calabria, in Sicilia e nella Sardegna orientale.

Temperature minime in sensibile calo, con valori localmente vicini allo zero sulle regioni settentrionali. Massime in rialzo al Nord e medio Adriatico; stazionarie o in leggero calo altrove, generalmente comprese tra 12 e 18 gradi.

Venti moderati di Tramontana o Maestrale su Adriatico e Ionio, orientali su Mare e Canale di Sardegna; deboli altrove. Mari: molto mosso lo Ionio; mossi i bacini intorno alla Sardegna, il Tirreno centrale, il Canale di Sicilia, il medio-basso Adriatico.

Previsioni meteo per martedì 2 marzo

Martedì ancora una giornata di tempo stabile e soleggiato, con poche nubi sparse soltanto su Alpi occidentali, al Sud e nelle Isole, specie nelle zone interne della Sicilia. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi tra 13 e 18 gradi.

Venti moderati e in prevalenza orientali al Sud e sulle Isole. Mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia, il Mare e il Canale di Sardegna.