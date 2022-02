Meteo, martedì 8 febbraio insiste il vento al Sud con mari agitati

La settimana si è aperta ieri, lunedì 7 febbraio, con il passaggio molto veloce di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico (la perturbazione numero 2 di febbraio) ormai diretta verso i Balcani, che è stata causa di precipitazioni sparse sul Centro-Sud (specialmente sul versante Adriatico) e - soprattutto - di una netta intensificazione dei venti. Nelle prossime ore di questo martedì 8 il vento continuerà a spazzare il Sud, con raffiche fino a tempestose e mari fino a molto agitati, mentre al Nord le correnti saranno in attenuazione. Le temperature caleranno temporaneamente, in modo più evidente nelle regioni meridionali, dove i valori si attesteranno anche al di sotto delle medie climatiche stagionali.

Entro mercoledì 9 l’alta pressione tornerà ad impossessarsi dell’Italia, ripristinando ovunque condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite. Al Nord proseguirà, dunque, la lunga e grave fase di siccità, con il rischio di incendi. Verso la fine della settimana è previsto un nuovo indebolimento dell’alta pressione: si andrà incontro ad un aumento della nuvolosità ma, stando ai dati attuali, non saremo interessati da perturbazioni significative e quindi da piogge capaci di colmare il forte deficit di pioggia che si registra da due mesi al Nord.

Le previsioni meteo per martedì 8 febbraio

Su tutte le regioni passaggio sin dal mattino a tempo soleggiato, con prevalenza di cieli sereni, salvo qualche nuvola residua nella prima parte del giorno su alto Adige, Molise, al Sud e Sicilia. Nebbie assenti.

Temperature minime ovunque in diminuzione, con qualche debole gelata all’alba al Centro-Nord. Massime in generale calo, più sensibile al Sud e sulla Sicilia dove i valori si porteranno temporaneamente al di sotto della norma. Venti in attenuazione e per lo più deboli al Centro-nord e sulla Sardegna, soffieranno da tesi a burrascosi di Tramontana su mari e regioni meridionali, con raffiche fino a localmente tempestose sul mar Ionio, che resterà agitato o molto agitato.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 febbraio

Giornata di sole su gran parte d’Italia, con solo qualche nuvola in più in Liguria e nel nord della Toscana. Verso sera il cielo tenderà a diventare più nuvoloso anche sui settori occidentali della Pianura Padana.

Le temperature massime saranno in generale aumento, specie sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche; clima mite. Soffierà ancora il Maestrale sull’Adriatico meridionale e al Sud; Libeccio sul Mar Ligure, basso Tirreno e Adriatico meridionale.