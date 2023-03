Meteo, martedì 28 marzo torna il sole ma farà freddo con valori anche sotto le medie

La perturbazione numero 9 del mese si allontanerà rapidamente verso est, favorendo già per martedì 28 marzo un netto miglioramento del tempo anche al Centro-Sud. L’intensa ventilazione settentrionale si attenuerà al Centro-Nord mentre insisterà ancora sulle regioni meridionali e in particolare sulla Puglia. L’aria fredda di origine artica che seguiva il fronte si è propagata a gran parte dell’Italia peninsulare, riportando le temperature nella media o leggermente sotto lungo il versante adriatico.

A metà settimana sul Mediterraneo e sull’Italia la pressione atmosferica sarà in aumento e le perturbazioni atlantiche non riusciranno ad attraversare il nostro Paese con un tempo in prevalenza stabile e asciutto, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Soltanto il Nord tra giovedì e venerdì verrà lambito da alcune perturbazioni in transito sull’Europa centrale: aumenterà la nuvolosità e saranno possibili delle piogge, più che altro concentrate sulle aree alpine. Le temperature a partire da mercoledì subiranno un netto rialzo.

Previsioni meteo per martedì 28 marzo

Ultime precipitazioni prima dell’alba tra Abruzzo e Molise, nevose fin verso 800 metri, su Puglia centrale e Calabria. Seguirà un miglioramento, con passaggio a tempo ben soleggiato soprattutto dal pomeriggio. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino.

Temperature massime in lieve aumento in Sardegna, in ulteriore lieve diminuzione nel resto d’Italia: valori inferiori alla norma lungo il versante adriatico e intorno ai 12-13 gradi, vicini alla norma altrove, fino a 17-18 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti da moderati a tesi di Tramontana o Maestrale al Sud e sulla Sicilia, fino a forti sulla Puglia con raffiche prossime a 70-80 km/h. Venti in attenuazione al Centro-Nord. Mari: mossi o molto mossi quelli centro-meridionali, fino ad agitati il basso Adriatico, il canale d’Otranto e lo Ionio.

Previsioni meteo per mercoledì 29 marzo

Tempo stabile e abbastanza soleggiato. Nel corso della giornata transiteranno un po’ di nuvole alte che tenderanno a velare il cielo; da segnalare anche un po’ di nubi sparse con tendenza all’aumento tra Liguria e regioni tirreniche fino alla Campania e sulle aree alpine. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa ma con qualche pioggia possibile dal pomeriggio tra Liguria di levante e nord-ovest della Toscana.

Temperature minime in calo sulle regioni meridionali e in Sicilia; massime in rialzo al Centro-Nord, in Puglia, Basilicata e Sardegna tirrenica, stazionarie o in leggero calo altrove. Venti in rinforzo da sud sui mari di ponente; deboli altrove salvo ancora un moderato vento di Tramontana sullo Ionio che resta mosso al largo; un po’ mosso anche il Mar Ligure.