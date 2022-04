Meteo: martedì 26 aprile con temporali. Da mercoledì 27 bel tempo

Oggi, martedì 26 aprile, una nuova perturbazione (la numero 8 di aprile) lambirà l’Italia e, sebbene il suo nucleo sia destinato a muoversi al di là delle Alpi, riuscirà a influenzare il tempo sulle regioni settentrionali, dove si formeranno numerosi temporali e rovesci. Il Centro-Sud invece sarà interessato da un generale rialzo della pressione che garantirà condizioni meteo nel complesso stabili e asciutte.

Da mercoledì 27 e fino a venerdì 29 l’alta pressione poi si allungherà su gran parte del Paese: la parte centrale della settimana sarà quindi caratterizzata da giornate in prevalenza soleggiate, sostanzialmente senza piogge e con temperature in crescita, quasi dappertutto al di sopra della norma. In base alle proiezioni odierne un nuovo moderato peggioramento del tempo è probabile nel corso del weekend.

Le previsioni meteo per martedì 26 aprile

Nuvole su gran parte del Nord, con isolati rovesci e temporali su Lombardia, Liguria e Venezie; nevicate sulle zone alpine oltre 1700-1900 metri. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia, anche se non mancheranno i temporanei annuvolamenti. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, in leggero aumento invece al Centro-Sud. Venti in prevalenza di debole intensità.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 aprile

Nuvolosità sparsa al Nordest, Basso Piemonte e Appennino Centrale, comunque con pochi isolati acquazzoni residui solo sulle Alpi Orientali. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia e in particolare al Nord.