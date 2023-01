Meteo, martedì 24 gennaio tempo in miglioramento. Freddo meno intenso

Nella giornata di martedì 24 gennaio assisteremo ad un parziale miglioramento del tempo con fenomeni in attenuazione su gran parte del Paese. Il miglioramento sarà favorito dall’allontanamento verso il Mediterraneo occidentale, immediatamente ad ovest della Sardegna, del centro di bassa pressione che nei giorni scorsi ha coinvolto l’Italia con condizioni tempo molto perturbato.

A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, l’area depressionaria è destinata a riprendere vigore a spostarsi nuovamente verso l’Italia andando a posizionarsi sulle nostre regioni meridionali: il tempo tornerà così a peggiorare sulle Isole maggiori e al Sud. Al Centro-Nord non sono invece attese precipitazioni di rilievo.

Nei prossimi giorni freddo nella norma senza eccessi ma con temperature, secondo l’attuale tendenza, destinate nuovamente a diminuire nella seconda parte della settimana. L’area depressionaria posizionata al Sud attiverà infatti venti nord-orientali che faranno affluire aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per martedì 24 gennaio

Prevalenza di nuvole al Nord-Est e nelle Marche con deboli precipitazioni su Friuli, Veneto, Romagna e Marche che saranno nevose sui rilievi oltre 700-1000 metri; nuvolosità irregolare e tempo instabile sulle due Isole maggiori con locali piogge o rovesci, più probabili sui settori tirrenici della Sardegna e centro-occidentali della Sicilia. Per lo più soleggiato in Toscana, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata e dal pomeriggio anche su Campania e Lazio. Cielo poco o parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia.

Temperature stazionarie lungo l’Adriatico, in aumento altrove soprattutto al Nord-Ovest e in Toscana. Venti fino a moderati su alto Adriatico e mari di ponente, che restano un po’ mossi anche molto mosso il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 gennaio

Tempo in graduale peggioramento con nubi in aumento e piogge sparse in arrivo nel corso del giorno su Abruzzo, Molise, regioni meridionali, Sardegna e Sicilia; nevicate sui rilievi oltre i 1000-1400 metri; rischio di piogge intense e localmente temporalesche sul settore ionico. In mattinata residue deboli precipitazioni su Veneto occidentale, Lombardia. Piemonte ed ovest dell’Emilia, nevose oltre 800-1000 metri. Ampie schiarite sulle regioni centrali tirreniche e dal pomeriggio anche nell’estremo Nord-Est.

Temperature minime in aumento quasi ovunque, massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli in Sicilia, Tirreno meridionale, Alpi e Pianura Padana; moderati o localmente tesi per lo più da est o nordest altrove.