Meteo, martedì 24 agosto temporaneo break dell'estate al Centro-Nord

Caldo e afa in attenuazione a cominciare dalle regioni settentrionali, raggiunte da una nuova perturbazione atlantica (la n.5 di agosto), in scivolamento verso le regioni centrali. Le piogge e i temporali legati al fronte di passaggio e la massa d’aria nettamente più fresca alle sue spalle causeranno un temporaneo break dell’estate al Centro-Nord. Calo anche sensibile delle temperature e fenomeni localmente di forte intensità, con rischio di grandinate e improvvise raffiche di vento. Al Sud, invece, il caldo resterà intenso almeno fino a martedì 24 agosto, mentre si attenuerà quasi ovunque tra mercoledì e giovedì, quando la coda della perturbazione in allontanamento verso i Balcani favorirà anche in questo settore un calo termico e un temporaneo aumento dell’instabilità (con il ritorno, finalmente, di qualche locale pioggia).

La tendenza a partire da giovedì resta incerta: dopo un breve miglioramento, un’altra perturbazione potrebbe lambire l’Italia tra venerdì e sabato.

Le previsioni meteo per martedì 24

Al Sud e sulle Isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato e caldo, ma con la tendenza a un aumento della nuvolosità e verso sera, alla formazione di temporali sul nord della Puglia. Nel resto del Paese situazione variabile e atmosfera spesso instabile. Il rischio di rovesci o temporali sarà maggiore dalla fine della mattinata sulle regioni centrali e attorno ai rilievi del Nord, verso sera isolatamente anche tra la fascia pedemontana e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

Temperature in calo al Centro-Nord e Sardegna, con un clima più ventilato per venti settentrionali; ancora punte fino a 35-36 gradi all’estremo Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 25

Nuvolosità sparsa e variabile, con le maggiori schiarite in Sicilia e dal pomeriggio anche sulle regioni settentrionali. Al mattino locali rovesci possibili sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino; piogge su Marche e Abruzzo; tendenza a rovesci e temporali su Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sui settori interni del Lazio, sull’Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti sulle coste di Puglia e alto Ionio; qualche isolato temporale sulla Sardegna tirrenica.

Temperature minime in calo su Sardegna, regioni centrali e Puglia; massime in rialzo in Piemonte e per lo più in calo altrove, più significativo sulle regioni adriatiche, in Campania e Basilicata; sarà una giornata ancora molto calda in Sicilia e Calabria.Venti da deboli a moderati settentrionali; moderato Libeccio sul basso Ionio. Mari: mossi basso Ionio, Adriatico centrale. Localmente mossi Tirreno centrale, Canale di Sicilia; in prevalenza poco mossi i restanti bacini.