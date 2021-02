Meteo, martedì 23 febbraio con tempo stabile e temperature oltre la norma

L'alta pressione è accompagnata da una massa d’aria molto mite che determinerà un ulteriore aumento delle temperature fino a valori dal sapore primaverile

La robusta area di alta pressione in rinforzo sull’Europa garantirà condizioni di tempo stabile anche in questo martedì 23 febbraio e per diversi giorni in molti Paesi compresa l’Italia dove, però, sarà molto probabile la formazione di nebbie localmente persistenti su pianure, valli e lungo le coste. Questa struttura anticiclonica sarà accompagnata da una massa d’aria particolarmente mite che determinerà un ulteriore aumento delle temperature fino a valori dal sapore praticamente primaverile. Ci attendono, infatti, temperature ben al di sopra della norma, con valori anche di 8-10°C superiori alle medie stagionali e quindi tipici di primavera inoltrata: in questo contesto, nei prossimi giorni lo zero termico risalirà raggiungendo una quota intorno ai 3400 metri in particolare al Nord.

La marcata stabilità garantita dall’alta pressione favorirà anche un crescente accumulo degli inquinanti negli strati atmosferici più bassi, con un rapido peggioramento della qualità dell’aria soprattutto nelle città del Nord.

Previsioni meteo per martedì 23 febbraio

Tempo stabile in tutto il Paese con prevalenza di sole, a parte un po’ di nuvole in Sardegna e nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale, lungo il versante adriatico, nel Lazio e nelle valli interne del Centro, particolarmente persistenti sull’alto Adriatico.

Temperature massime piuttosto miti, con valori quasi ovunque primaverili fino a punte dai 15 ai 20 gradi, eccetto nelle aree più nebbiose dove saranno un po’ più contenute. Venti deboli con ancora qualche rinforzo di Scirocco intorno alle Isole e di Maestrale intorno alla Puglia.

Previsioni meteo per mercoledì 24 febbraio

Bel tempo ovunque, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Fra la notte e il mattino presenza di nebbie in Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico e valli del Centro.

Temperature massime in ulteriore aumento, più sensibile al Nord-Est: valori quasi dappertutto dai 4 agli 8 gradi al di sopra delle medie stagionali con punte anche oltre i 20 gradi. Un po’ ventoso per Maestrale sul medio-basso Adriatico e alto Ionio.