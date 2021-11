Meteo, martedì 2 novembre tregua dal maltempo

Dopo il transito della prima perturbazione di novembre, si conferma per questo martedì 2 novembre, una generale ma temporanea tregua dal maltempo; mercoledì 3 infatti arriverà un’altra perturbazione atlantica, (la n.2 di novembre) che investirà l’Italia riportando condizioni di diffuso maltempo, soprattutto al Centro-Nord, in Sardegna e in Campania; il resto del Sud e la Sicilia saranno in gran parte risparmiati da questo sistema perturbato, al cui seguito affluirà aria fredda di origine polare che raggiungerà il Nord e il Centro. Il clima si manterrà mite invece sui settori meridionali, interessati dalla risalita di una massa d’aria relativamente calda africana.

Le previsioni meteo per martedì 2 novembre

Tempo in generale miglioramento. Nella prima parte della giornata residua nuvolosità sull’estremo Nord-Est, tra Levante Ligure, alta Toscana e Umbria; qualche debole pioggia sul basso Tirreno; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tempo stabile con basso rischio di piogge ovunque.

Temperature massime in deciso rialzo al Nord e nelle regioni adriatiche. Venti tesi occidentali sui mari di ponente e sullo Ionio, che restano molto mossi. Un po’ ventoso anche in Piemonte, in Emilia Romagna e regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 novembre

Prevalenza di cieli nuvolosi sull’Italia, con qualche schiarita solo su Sicilia ed estremo Sud. Piogge sparse e intermittenti al Centro-Nord con i fenomeni più intensi accompagnati da temporali su Sardegna, Lazio, Campania e Abruzzo. Tornerà la neve sulle Alpi con quota neve oltre i 1600 metri e fenomeni di debole intensità.

Temperature in calo al Centro-Nord. Venti in rinforzo al Centro-Sud, in prevalenza di Scirocco o Libeccio.