Meteo, martedì 19 gennaio tempo stabile sull'Italia

Si rinforza l'alta pressione sul nostro Paese: martedì 19 gennaio fase stabile ma temperature ancora sotto le medie e clima freddo. Gli aggiornamenti meteo

Prima parte della settimana con tempo nel complesso stabile e asciutto, grazie alla rimonta dell’alta pressione. In particolare martedì 19 gennaio le piogge saranno pochissime e in molte zone del Paese splenderà il sole. Continuerà però a fare freddo e le prime ore del giorno saranno caratterizzate dalla presenza di molte nebbie, specie al Nord. Mercoledì graduale e moderato peggioramento del tempo al Nord e regioni tirreniche per le correnti miti e umide che precedono l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 8 del mese), la quale tra giovedì e venerdì porterà piogge diffuse al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, con nevicate anche abbondanti sulle Alpi, mentre le temperature, nonostante il maltempo, saliranno quasi dappertutto.

Previsioni meteo per martedì 19 gennaio

Martedì alternanza tra sole e nuvole al Nordest, Liguria e regioni centrali tirreniche, con qualche pioviggine su Liguria e Alta Toscana; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico.

Gelate mattutine diffuse al Nord e zone interne del Centro; temperature massime in generale stazionarie o in leggero rialzo, ancora nel complesso al di sotto della norma, specie al Centro-Sud. Intensi venti di Tramontana o Maestrale al Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì 20 gennaio

Mercoledì nuvole su gran parte d’Italia. Deboli piogge su Liguria, Toscana, Lazio e Campania, con qualche nevicata sull’Appennino Ligure oltre 1000-1200 metri.

Temperature minime ancora sottozero in molte zone del Nord; massime in leggero aumento al Centro-Sud, ma ancora in generale inferiori alle medie stagionali. Venti di Libeccio in graduale rinforzo.