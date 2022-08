Meteo, martedì 16 agosto tempo stabile ma si tratta di una tregua temporanea

Dopo il transito al Centro-Nord della perturbazione numero 3, nella giornata odierna, martedì 16 agosto, il tempo sarà in prevalenza stabile sull’Italia. Il caldo tra oggi e giovedì andrà intensificandosi soprattutto al Sud e nelle Isole, con punte massime di 36-38 gradi, non esclusi locali picchi di 40 gradi nelle Isole.

Le regioni settentrionali invece nella parte centrale della settimana saranno interessato da una fase di maltempo a causa della quarta perturbazione del mese, che mercoledì porterà un peggioramento al Nord-Ovest con rovesci e temporali anche di forte intensità, per poi investire giovedì il resto del Nord e parte del Centro.

Le previsioni meteo per martedì 16 agosto

Tempo in prevalenza stabile, con un po’ di nubi a inizio giornata lungo il medio versante adriatico e al Sud, con locali rovesci in esaurimento in Puglia. Nel corso della giornata nuvole sparse su Alpi, Prealpi, zone interne del Centro-Sud e Isole, con soltanto brevi e sporadici acquazzoni sull’Appennino centrale; soleggiato o poco nuvoloso altrove. In serata nuvole in aumento in Piemonte e Liguria, con qualche rovescio in Piemonte.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord, in aumento all’estremo Sud e Isole, dove si toccheranno punte di 35-36 gradi. Venti deboli, con rinforzi da sudovest nello Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 agosto

Tempo in graduale peggioramento al Nord-Ovest, con nubi e qualche rovescio al mattino su Alpi e Liguria centrale; nel pomeriggio rovesci e temporali diffusi in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, che insisteranno anche con forte intensità e rischio di nubifragi in serata. Cielo parzialmente nuvoloso nel resto del Nord e in Sardegna; sereno o velato nelle altre regioni.

Temperature in calo al Nord-Ovest; in rialzo nel resto del Paese, con valori tra 30 e 34 al Nord-Est, in Emilia Romagna e al Centro; punte di 36-38 gradi al Sud e in Sicilia, fino a 40 gradi nel nord della Sardegna. Venti di Scirocco sui mari di ponente.